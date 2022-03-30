الصحة العالمية: واحد من كل 5 أشخاص في إفريقيا تلقى جرعة من لقاح كورونا

جنيف - (د ب أ)

أكد الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن عدم المساواة في أخذ اللقاحات نتج عنه تحديات كبيرة في التعافي من جائحة كوفيد-19 بإفريقيا، حيث إن واحداً فقط من كل 5 أشخاص في إفريقيا تلقى جرعة من لقاح كورونا منذ انتشار الجائحة في القارة، مشيراً إلى أهمية أن يستفيد العالم من دروس الجائحة لمواجهة التحديات والطوارئ المستقبلية.

وقال جيبريسوس في كلمة ألقاها عن بعد، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات بمدينة دبي اليوم الأربعاء: إن النظم الصحية تعطلت وأن أكثر من 6 ملايين شخص فقدوا حياتهم، حيث شهدنا ارتفاعاً في عدد الأفراد الذين يعيشون في فقر مدقع وأن أكثر من 80 % من سكان إفريقيا يتلقون جرعة واحدة من اللقاح.

وأضاف "لا يمكننا ترك مسألة المساواة في تلقي اللقاحات معلقة بيد النوايا الحسنة للدول، كما أن توسيع نطاق توزيع اللقاحات يمثل أولوية عالية بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، وهناك حاجة ملحة لزيادة الإنتاج المحلي للقاحات في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط".

وتابع جيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية تعمل الآن مع الدول الأعضاء البالغ عددهم 194 دولة لتأسيس "نهج أكثر تناسقاً للأوبئة المستقبلية"، وسيشمل هذا الإطار الاستراتيجي آلية للتقاسم العادل للتدابير المضادة وأساليب محسّنة للوقاية من الأوبئة واكتشافها والاستجابة السريعة لها.

وذكر رئيس منظمة الصحة العالمية أن قادة الرعاية الصحية ضخوا استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الطبية المتقدمة، مقارنة باستثمارات محدودة للغاية في مجال الرعاية الطبية، داعيا إلى بنية عالمية محسّنة للاستعداد للجائحة والاستجابة لها، وذلك وبالنظر إلى ما وصفه بالانتعاش الاقتصادي غير المتوازن وعدم المساواة المقلقة في توزيع اللقاحات في إفريقيا.