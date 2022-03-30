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الجيش اللبناني: طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء جنوبي البلاد

10:25 م الأربعاء 30 مارس 2022
الجيش اللبناني: طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء جنوبي البلاد

الجيش اللبناني

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لبنان - (أ ش أ)

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية اليوم فوق بلدة يارون بمحافظة النبطية جنوبي البلاد.

وأضافت قيادة الجيش اللبناني ،في بيان اليوم، أن طائرة الاستطلاع نفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب لمدة 80 دقيقة تقريبا من فوق بلدة يارون.

وأكدت القيادة أن الموضوع تتم متابعته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

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