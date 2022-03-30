الصحة العالمية: مصر مؤهلة للإدراج بـ"السلطات التنظيمية" للمنتجات الطبية المعترف بها عالميًا

سويسرا - (أ ش أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الهيئات التنظيمية للمنتجات الطبية في مصر ونيجيريا قد وصلت إلى مستوى النضج 3 والذي يعني أن هذه الهيئات الوطنية تعمل بشكل جيد وأنها يمكن أن تكون مؤهلة للإدراج في السلطات الانتقالية المدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية وهي القائمة التى ستشمل الجهات التنظيمية المرجعية في العالم، أي السلطات التنظيمية التي يجب الاعتراف بها عالميًا على أنها تلبي معايير منظمة الصحة العالمية وغيرها من المعايير الدولية.

وأشارت المنظمة، في تقرير لها مساء اليوم الأربعاء بجنيف، إلى أن مصر وصلت إلى مستوى النضج الثالث لتنظيم اللقاحات (المنتجة محليا والمستوردة)، ونيجيريا للأدوية واللقاحات المستوردة؛ حيث ينضم البلدان إلى غانا وتنزانيا كأنظمة تنظيمية فعالة في القارة الأفريقية.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن تقييمها يستند إلى أداة المقارنة العالمية وهي أداة تقييم تتحقق من الوظائف التنظيمية مقابل مجموعة من أكثر من 260 مؤشرا تغطي الوظائف التنظيمية الأساسية مثل ترخيص المنتج واختبار المنتجات ومراقبة السوق والقدرة على الكشف عن الأحداث السلبية لتحديد مستوى نضجها ووظائفها.

ونوهت إلى أن السلطات التنظيمية التي تصل إلى مستويات النضج 3 و4 ستكون مؤهلة للادراج ضمن السلطات المدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية بعد إجراء تقييم إضافي لأدائها.

وأوضحت المنظمة أنه تم إجراء المقارنة المعيارية للمنظمين في مصر ونيجيريا من قبل فريق من الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية، حيث أجرت المنظمة تقييما رسميا لتلك السلطات فى فبراير ومارس 2022 ووجدت أنها تؤدي أداء جيدا مقابل معظم المؤشرات في أداة المقارنة المعيارية العالمية.

وذكرت المنظمة أنه تم اختيار مصر ونيجيريا أيضا في فبراير 2022 كمستلمين لتكنولوجيا الرنا المرسال من مركز نقل التكنولوجيا التابع لمنظمة الصحة العالمية وحيث تعتبر الرقابة التنظيمية الفعالة أمرا بالغ الأهمية للجهود المبذولة لتعزيز القدرة التصنيعية لأنها تضمن أن المنتجات الطبية التي تدخل السوق امنة وفعالة ويتم إنتاجها وفقا لمعايير الجودة الدولية.

وقالت الدكتورة ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الوصول إلى المنتجات الصحية، إن مصر ونيجيريا قطعتا شوطًا طويلاً في تحسين عملهما التنظيمي وأدائهما.

وأضافت أن تلك تعد أخبارا جيدة جدا للوصول إلى المنتجات الصحية عالية الجودة في القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن السلطات التنظيمية التي تعمل بشكل جيد تؤدي أيضا وظائف مهمة مثل التفويض الأسرع للمنتجات ومراقبة السلامة بعد الأذن.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن أقل من 30 % من الهيئات التنظيمية في العالم تعتبر عاملة وتعمل بكامل طاقتها وأن المنظمة لهذا السبب كثفت جهودها لتعزيز القدرة على تنظيم المنتجات الطبية في جميع المناطق.