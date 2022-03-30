بوتين يفسر لرئيس الوزراء الإيطالي قرار التحول للمدفوعات بالروبل مقابل الغاز الروسي

روسيا - (أ ش أ)

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفسيرا لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، خلال محادثة هاتفية اليوم الأربعاء، فيما يتعلق بقرار التحول إلى الروبل في مدفوعات إمدادات الغاز الروسي.

وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان، نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية: "الرئيس الروسي قدم تفسيرا على خلفية التحول إلى المدفوعات بالروبل مقابل إمدادات الغاز إلى عدد من الدول، ومن بينها إيطاليا".

وأضاف البيان "أطلع فلاديمير بوتين، ماريو دراجي، على جولة المفاوضات التي عقدت بين الممثلين الروس والأوكران، أمس في إسطنبول، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع".

وعُقدت قبل ذلك، عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.

ومن جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن نتائج المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول تقدما إيجابيا، مؤكدًا على أنها هذا ليست نتيجة نهائية.

وقال لافروف في تصريحات أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية: "نعتبر نتائج المباحثات التي جرت أمس في اسطنبول تقدما إيجابيا. ولكن هذه ليست النتيجة النهائية بعد".

وأشار لافروف إلى أن كييف أكدت على ضرورة ضمان الوضع غير النووي لأوكرانيا وعدم انضمامها لأي كتله، وكذلك فهم الجانب الوفد الأوكراني أن قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس هي أمر منته، يعد تقدما كبيرا في المفاوضات الأوكرانية الروسية.

وقال لافروف للصحفيين معلقا على نتائج المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني التي عقدت يوم أمس في إسطنبول: "أعتبر أن تأكيد المفاوضين الأوكرانيين الحاجة إلى ضمان وضع أوكرانيا غير النووي وغير التكتلي وأمنها خارج إطار حلف شمال الأطلسي تقدما كبيرا، وكذلك فهم الزملاء الأوكرانيين أن قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس أمر منته".