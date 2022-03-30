الاتحاد الأوروبي يعلن عن مؤتمر مانحين لزيادة التمويل للاجئين الأوكرانيين

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن عقد مؤتمر للمانحين لزيادة الأموال لملايين الأوكرانيين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب الغزو الروسي في وارسو في 9 أبريل المقبل.

ويهدف المؤتمر لزيادة التمويل للاوكرانيين المشردين داخل بلادهم جنبا إلى جنب مع اللاجئين الأوكرانيين في الخارج، ومن المقرر عقد المؤتمر مباشرة وجها لوجه من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين وعبر رابط الفيديو من قبل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

ويأتي المؤتمر كنتيجة لحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جانب المفوضية الأوروبية، والحكومة الكندية ومنظمة جلوبال سيتيزين غير الحكومية لزيادة الأموال والتبرعات العينية للنازحين بسبب الغزو الروسي. وقدم مشاهير من بينهم مادونا و إلتون جون ومايلي سايروس دعمهم بالفعل.

وغادر حتى الآن أكثر من 4 ملايين أوكراني بلادهم منذ غزو القوات الروسية في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام الأمم المتحدة. ووصل أكثر من 3ر2 مليون شخص إلى بولندا وحدها، بالإضافة إلى ذلك، نزح حوالي 5ر6 مليون شخص داخل أوكرانيا بسبب القتال.