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الكرملين: بوتين وشولتس يتفقان على تكليف الخبراء بمناقشة سداد ثمن شحنات الغاز بالروبل

08:19 م الأربعاء 30 مارس 2022
الكرملين: بوتين وشولتس يتفقان على تكليف الخبراء بمناقشة سداد ثمن شحنات الغاز بالروبل

الكرملين

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موسكو - (د ب أ)

ذكر الكرملين في بيان عبر البريد الإلكتروني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس اتفقا على قيام خبراء من الجانبين بمناقشة مطلب روسيا بتحويل عملة سداد قيمة الغاز الروسي إلى الروبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر الكرملين أن الزعيمين أشارا إلى أن تحويل عملة المدفوعات إلى الروبل لا يجب أن يفسد شروط العقد للمستوردين الأوروبيين للغاز الروسي.

وأضاف الكرملين أن بوتين أحاط شولتس علما بمسار المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول أمس الثلاثاء.

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