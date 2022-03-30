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قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من المسجد الأقصى المبارك

07:37 م الأربعاء 30 مارس 2022
قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من المسجد الأقصى المبارك

قوات الاحتلال

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فلسطين - (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان فلسطينيين من المسجد الأقصى المُبارك.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى واعتدت على شبان - لم تعرف هويتهم - خلال تواجدهم في المسجد قبل أن تعتقلهم.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم بلدة "الرام"، الواقعة خارج الجدار العازل، شمال مدينة القدس المُحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه فلسطينيين، الذين ردوا بإلقاء الحجارة تجاه جنود الاحتلال.

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