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البيت الأبيض: بايدن بحث مع زيلينسكي تزويد أوكرانيا بقدرات عسكرية إضافية

07:16 م الأربعاء 30 مارس 2022
البيت الأبيض: بايدن بحث مع زيلينسكي تزويد أوكرانيا بقدرات عسكرية إضافية

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث تزويد أوكرانيا بقدرات عسكرية إضافية، خلال اتصال مع نظيره الأوكراني فلودومير زيلنيسكي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن، أبلغ الرئيس الأوكراني أن واشنطن ستزود كييف بـ 500 مليون دولار مساعدات

بدوره علق الرئيس الأوكراني، على المحادثة قائلاً: "أطلعت الرئيس بايدن على التطورات الميدانية ومسار المفاوضات مع روسيا".

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