مسئول أممي: نحتاج إلى دعم للوصول لحل شامل في اليمن

الرياض- (أ ش أ):

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، هانس جرندبرج، أن التعاون مع المنظمات الإقليمية سيسهم في حل أزمة اليمن، مضيفا "نحتاج كل دعم ممكن للوصول إلى حل شامل في اليمن"، مشيرا إلى أن الرياض قادت حوارات يمنية أدت إلى نتائج إيجابية.

وقال جرندبرج - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمشاورات اليمنية اليمنية، برعاية مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة بالرياض - إن "خسائر اليمنيين ضخمة بسبب الحرب المستمرة"، مؤكدا أن الشعب اليمني يريد سلاما عادلا ومستمرا.

من جهته، قال المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن، بيتر سيمنبي، إن المشاورات الحالية هي الأكبر من نوعها منذ بدء الأزمة اليمنية.

وأوضح سيمنبي أن المشاورات يجب أن تكون شاملة لكل الفئات بما فيها المرأة، معربا عن أمله في أن تمثل المشاورات اليمنية فرصة لمناقشة كافة الحلول.

ومن المقرر أن تناقش المشاورات اليمنية اليمنية 6 محاور؛ من بينها العسكرية والسياسية والإنسانية والتعافي الاجتماعي، كما تهدف إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار في اليمن.