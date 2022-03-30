إسرائيل والأردن تعقدان لقاءات مكثفة لمنع التصعيد

عمان - (بي بي سي):

يتوجه رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ إلى عمان في زيارة للأردن، هي الأولى من نوعها، تلبية لدعوة العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني .

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاجتماع سيعقد بين الجانبين على انفراد وبعد ذلك تجري لقاءات بمشاركة المستشارين.

وستنصب المباحثات وفق ما أفادت به تقارير إعلامية، على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي خاصة خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تستغرق الزيارة ساعات قليلة.

وشاب العلاقات الأردنية الإسرائيلية بعض الفتور، خلال السنوات الاخيرة. وقد زار الأردن أمس وزير الدفاع بيني غانتس الذي اجتمع مع الملك عبد الله الثاني كما زار المملكة وزير الخارجية يئير لابيد. وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي أن الجانب الأردني والإسرائيلي بحثا أفق الحل الشامل واحترام الوضع التاريخي للقدس وحرية المصلين في رمضان، ووقف الاستفزازات.

وكان الملك عبد الله قد التقى في رام الله مؤخرا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. لكنه غاب عن اللقاء الذي جمع وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب ومصر ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في النقب.