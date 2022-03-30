ألمانيا تفعّل خطة طارئة لضمان إمدادات الغاز

برلين-(ا ف ب):

فعّلت ألمانيا الأربعاء المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية كما أعلن وزير الاقتصاد.

وقال الوزير روبرت هابيك إن "خلية أزمة شكلت الآن ضمن الوزارة" للاشراف على الوضع فيما رفضت مجموعة السبع الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل.

وأضاف أن هذه الخطة الطارئة تشمل ثلاثة مستويات إنذار وفي هذه المرحلة "امن الإمدادات" بالغاز تضمنه ألمانيا.

وقال الوزير إن الخزانات ممتلئة حاليا بنسبة 25% مشيرا الى ان وقف التسليم ستكون له "تداعيات خطيرة" لكن ألمانيا "ستتمكن من مواجهتها".

وتابع أن "الغاز والنفط يصلان حاليا وفقا للطلبيات" و"الاجراء المتخذ اليوم هو مسألة وقائية".

لا تتدخل الدولة في الاسواق "لتنظيم" التوزيع وتحديد الحجم المخصص كأولوية لكل قطاع، إلا في المستوى الثالث من الإنذار.

أصر الكرملين الثلاثاء على الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي الذي يتم تسليمه إلى أوروبا رافضا انتقادات مجموعة السبع التي وصفت الطلب بأنه غير مقبول.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "لن يقوم أحد بتسليم الغاز مجانا. هذا أمر مستحيل، لا يمكن الدفع إلا بالروبل".

تقدم الحكومة الروسية والبنك المركزي وشركة غازبروم الروسية العملاقة الخميس تقريرا إلى الرئيس فلاديمير بوتين حول إنشاء نظام الدفع بالروبل.

كرر روبرت هابيك الأربعاء القول "لن نقبل أي مخالفة لعقود التسليم".

الغاز الروسي مهم جدا للاتحاد الأوروبي الذي يسعى منذ بداية هجوم موسكو على أوكرانيا لإيجاد وسيلة لتخفيف هذا الاعتماد عليه.