خبراء: بوتين يحسن صورته بالاستفادة من شعبية الرياضيين الروس



برلين- (د ب أ):

قال خبراء أكاديميون إن الرياضيين يلعبون دورا رئيسيا في تحسين الصورة المحلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث يستفيد من شعبيتهم.

وكان بوتين قد جعل مؤخرا العديد من الرياضيين، بمن فيهم السباح يفجيني ريلوف والمتزلجة فيكتوريا سينيتسينا، يظهرون في عرض دعائي في موسكو للاحتفال بالذكرى السنوية لضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

وكان الهدف من هذا الحدث أيضا إضفاء الشرعية على حرب روسيا الحالية في أوكرانيا.

وقال عالم السياسة تيم مولر شويل، من جامعة الرياضة الألمانية في كولونيا: "يبدو أن النجاحات الرياضية تثبت كفاءة أو حتى تفوق بالنسبة للدولة وبالتالي زعيمها أيضا بالنسبة للعالم الخارجي، ولكن الأهم من ذلك بكثير لشعبه".

وأضاف مولر شويل أن مزايا الرياضيين هي "شعبيتهم وصورتهم الإيجابية وميلهم إلى كونهم مستقلين".

ومن المرجح الآن أن يكون العديد من الرياضيين الروس أكثر ارتباطا بالدولة حيث نأى الرعاة بأنفسهم إلى حد كبير منذ غزو موسكو لأوكرانيا ورد الفعل الدولي تجاهه.

ويقول عالم الاجتماع الرياضي يان هوت من جامعة فوبرتال: "غالبا ما يكون الرياضيون /واحدا منا/ ويمثلون البلاد".

ويضيف: "عندما يظهر السياسيون إلى جانب الرياضيين، يكون ذلك دائما وسيلة للقرب من الشعب".