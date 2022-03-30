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لافروف يصل إلى الصين لإجراء مباحثات بشأن أوكرانيا وأفغانستان

07:14 ص الأربعاء 30 مارس 2022
لافروف يصل إلى الصين لإجراء مباحثات بشأن أوكرانيا وأفغانستان

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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بكين- (د ب أ):

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الصين في أول زيارة له منذ أن هاجمت روسيا جارتها أوكرانيا.

ووصل لافروف إلى تونشي، عاصمة إقليم آنهوي في جنوب شرق الصين، لإجراء محادثات تستمر يومين حول التطورات في أفغانستان، والتي سيحضرها أيضا ممثلون عن الولايات المتحدة والدول المجاورة وحكومة طالبان الأفغانية، التي تتولى السلطة منذ آب/أغسطس.

ويعتزم لافروف أيضا لقاء نظيره الصيني وانج يي اليوم الأربعاء.

ومنحت الصين روسيا دعما سياسيا في الصراع الأوكراني ورفضت إدانة الغزو وصورت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الغربي على أنهما السببان الرئيسيان للأزمة.

ومن المقرر أيضا عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان، الذين سيجتمعون بعد ذلك أيضا مع ممثل عن حكومة طالبان.

ويأتي وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي أيضا إلى الصين لحضور هذا الاجتماع.

والدول المشاركة الأخرى هي أوزبكستان وإيران وتركمانستان وطاجيكستان.

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