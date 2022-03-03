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"ستاندرد أند بورز": العقوبات قلصت احتياطات النقد الأجنبي الروسي للنصف

11:33 م الخميس 03 مارس 2022
"ستاندرد أند بورز": العقوبات قلصت احتياطات النقد الأجنبي الروسي للنصف

شركة ستاندرد أند بورز

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وكالات:

أعلنت شركة "ستاندرد أند بورز" الأمريكية، أن العقوبات قلصت احتياطيات النقد الأجنبي لدى روسيا بنحو النصف، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلن البيت الأبيض، فرض عقوبات على نخبة من رجال الأعمال الروس، ودمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، فضلا عن حظر إصدار تأشيرة 19 شخصية روسية بارزة و47 من أفراد عائلاتهم والمقربين منهم.

وقال البيت الأبيض، في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس إنه "تم فرض عقوبات على قائمة جديدة واسعة من النخب الروسية، وأفراد أسرهم، وهم: رجل الأعمال البارز بوريس روتنبرغ، وزوجته وولديه، بالإضافة إلى أركادي روتبرغ، وولديه بافيل وإيغور وابنته ليليا، ورئيس بنك فنيش إكونوم الروسي إيغور شوفالوف و5 من شركاته وزوجته وابنه وابنته وشركتها، والسكرتير الصحفي للرئيس بوتين دمتري بيسكوف، ورجل الأعمال الروسي سيرغي شيميزوف وزوجته وابنه وابنته، ورئيس شركة "ترانس نفط" الروسية نيكولاي توكاريف".

وأوضح البيان أنه "تم حظر إصدار تأشيرة لـ19 شخصية روسية بارزة، و47 من أفراد أسرهم والمقربين منهم".

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