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ولي العهد السعودي يؤكد لرئيس أوكرانيا دعم كل ما يسهم بخفض التصعيد

11:25 م الخميس 03 مارس 2022
ولي العهد السعودي يؤكد لرئيس أوكرانيا دعم كل ما يسهم بخفض التصعيد

الأمير محمد بن سلمان

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وكالات:

أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلنسكي، أن المملكة تدعم تدعم كل ما من شأنه خفض حدة تصعيد الأزمة، واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف ودعمها لكل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا.

وقال ولي العهد السعودي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "المملكة ومن منطلق اعتبارات إنسانية ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة التي ستنتهي خلال هذه الفترة لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وأن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم".

وكان الأمير السعودي، تلقى اتصالا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح ولي العهد، موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.

وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد بن سلمان حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.

محمد بن سلمان أوكرانيا السعودية فلوديمير زيلنسكي

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