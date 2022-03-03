موسكو: واشنطن علمت بخطط أوكرانيا لإنتاج أسلحة نووية ولم تتدخل

موسكو - (أ ش أ):

كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرجي ناريشكين أن الولايات المتحدة كانت على علم بخطط أوكرانية لإنتاج أسلحة نووية لكنها لم تتدخل.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، في بيان له أوردته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، إن أوكرانيا احتفظت بالإمكانيات التقنية لإنتاج أسلحة نووية، مبينا في الوقت ذاته أن هذه القدرات أعلى بكثير من تلك الموجودة في إيران أو كوريا الشمالية.

وأكد أن السياسيين الغربيين يسمون ما يحدث "حربا باردة جديدة"، غير أنه بالنسبة لروسيا هذه الحرب "ساخنة" بالفعل.. مشددا أن الغرب لا يحاول فقط إحاطة روسيا بستار حديدي جديد، بل يحاولون تدمير الاتحاد الروسي على حد تعبيره.