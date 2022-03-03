قديروف: القوات الشيشانية تستولي على أكبر قاعدة عسكرية في أوكرانيا

(أ ش أ):

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، أن القوات الشيشانية احتلت قاعدة عسكرية كبرى في أوكرانيا وقامت بدحر كتيبة تابعة للقوميين الأوكرانيين.

وقال قديروف، على قناته في "تيليجرام" اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "تواصل القوات الخاصة الشيشانية بقيادة حسين مجيدوف تحقيق النجاحات في العمليات الهجومية ضد أنصار مجموعة (بانديرا) القومية في أوكرانيا".

وأضاف: "بمجرد ظهور مقاتلينا تُسارع فيالق النازيين إلى الهرب ، إذا كان لديهم الوقت بالطبع"، مشيرًا إلى أن "القائد حسين مجيدوف أكد أن كتيبة كاملة من القوميين هُزمت، وفر أكثر من 2500 من أنصار (بانديرا) بدون إبداء مقاومة، موضحًا أن مقاتلية استولوا على أكبر قاعدة عسكرية في أوكرانيا".

وتابع: "عثر المقاتلون الشيشان في مخازن هذه القاعدة على عدد كبير من الأسلحة والذخائر والمدرعات الحديثة، من بينها 7 دبابات و12 مدرعة ومنصات مدفعية".

وأعلن الرئيس الشيشاني، عن مكافأة قدرها 500 ألف دولار مقابل كل رأس من رؤوس قادة القوميين الأوكرانيين، على حد قوله.