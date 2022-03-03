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بوتين: قواتنا تخترق دفاعات أوكرانيا المحصنة

06:55 م الخميس 03 مارس 2022
بوتين: قواتنا تخترق دفاعات أوكرانيا المحصنة

فلاديمير بوتين

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وكالات:

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قوات بلاده، اخترقت دفاعات أوكرانيا المحصنة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

أعلن الكرملين عن مكالمة هاتفية جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء اليوم الخميس.

ووفقا لوكالة سبوتنيك، أوضح بوتين لولي العهد السعودي النهج الروسي في سياق العملية العسكرية لحماية دونباس.

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