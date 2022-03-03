ولي عهد السعودية: أمير قطر شخص رائع وعلاقتنا مع الدوحة أفضل من أي وقت

وكالات:

وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخلاف السابق مع قطر بأنه "شجار بين أفراد العائلة"، قائلاً إن أمير قطر "شخص رائع"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وفي حديث مع مجلة "أتلانتيك" الأميركية، قال الأمير محمد بن سلمان إن القطريين "قريبون منا جداً الآن، وأصبحنا أفضل من أي وقت آخر على مر التاريخ".

كما أضاف ولي العهد السعودي رداً على سؤال حول العلاقة مع الدوحة: "حتماً سوف نصبح أفضل الأصدقاء، فلدى دول مجلس التعاون الخليجي نفس النظام، ولدينا نفس الآراء السياسية بنسبة 90% على ما أعتقد، ونواجه نفس المخاطر الأمنية، ونفس التحديات والفرص الاقتصادية، ولدينا كذلك نفس المجتمع والنسيج الاجتماعي".

كذلك وصف الأمير محمد بن سلمان "دول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة واحدة، وهذا ما دفعنا لتأسيس مجلس التعاون والعمل معاً، لأن عملنا معاً سيضمن أمننا، ويضمن نجاح خطتنا الاقتصادية، وسيُظهر أن أجندتنا السياسية يمكنها أن تنجح أيضاً، ومن المؤكد أن هناك بضعة اختلافات، لكن دورنا يتمثل في تعزيز المصالح، وحل الاختلافات".

وشدد ولي العهد على أن البلدين تجاوزا "الأمر، واليوم باتت لدينا علاقات رائعة ومذهلة مع قطر، والشيخ تميم شخص رائع، وقائد رائع، وكذلك الحال لبقية قادة دول الخليج، وهدفنا وتركيزنا منصب على كيفية بناء مستقبل رائع، فهم قريبون منا جداً الآن، وأصبحنا أفضل من أي وقت آخر على مر التاريخ".