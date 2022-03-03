أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

ولي عهد السعودية: أمير قطر شخص رائع وعلاقتنا مع الدوحة أفضل من أي وقت

06:52 م الخميس 03 مارس 2022
ولي عهد السعودية: أمير قطر شخص رائع وعلاقتنا مع الدوحة أفضل من أي وقت

محمد بن سلمان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخلاف السابق مع قطر بأنه "شجار بين أفراد العائلة"، قائلاً إن أمير قطر "شخص رائع"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وفي حديث مع مجلة "أتلانتيك" الأميركية، قال الأمير محمد بن سلمان إن القطريين "قريبون منا جداً الآن، وأصبحنا أفضل من أي وقت آخر على مر التاريخ".

كما أضاف ولي العهد السعودي رداً على سؤال حول العلاقة مع الدوحة: "حتماً سوف نصبح أفضل الأصدقاء، فلدى دول مجلس التعاون الخليجي نفس النظام، ولدينا نفس الآراء السياسية بنسبة 90% على ما أعتقد، ونواجه نفس المخاطر الأمنية، ونفس التحديات والفرص الاقتصادية، ولدينا كذلك نفس المجتمع والنسيج الاجتماعي".

كذلك وصف الأمير محمد بن سلمان "دول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة واحدة، وهذا ما دفعنا لتأسيس مجلس التعاون والعمل معاً، لأن عملنا معاً سيضمن أمننا، ويضمن نجاح خطتنا الاقتصادية، وسيُظهر أن أجندتنا السياسية يمكنها أن تنجح أيضاً، ومن المؤكد أن هناك بضعة اختلافات، لكن دورنا يتمثل في تعزيز المصالح، وحل الاختلافات".

وشدد ولي العهد على أن البلدين تجاوزا "الأمر، واليوم باتت لدينا علاقات رائعة ومذهلة مع قطر، والشيخ تميم شخص رائع، وقائد رائع، وكذلك الحال لبقية قادة دول الخليج، وهدفنا وتركيزنا منصب على كيفية بناء مستقبل رائع، فهم قريبون منا جداً الآن، وأصبحنا أفضل من أي وقت آخر على مر التاريخ".

محمد بن سلمان الدوحة قطر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا