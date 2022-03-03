السودان يعلن مخاوفه لإثيوبيا بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة

وكالات:

أكد السودان أن إحراز إختراق يقود الى إتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي سوف يفتح المجال لعلاقات مستقرة ومتطورة بين الاطراف الثلاثة بما يخدم مصالحها.

وقال وزير الري السوداني المكلف ضو البيت عبد الرحمن منصور لدى لقائه بمكتبه اليوم السفير الأثيوبي بالخرطوم، ونقلته وكالة سبوتنيك، إن "السودان لديه مخاوف ومصالح حقيقية في ملف سد النهضة لا يمكن تجاوزها إلا عبر اتفاق ملزم"، مجدِّداً موقف السودان الرافض لحجب معلومات الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة الاثيوبي.

وأوضح أن "موقف السودان قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع فى مارس 2015 بين الدول الثلاث".

وجدد وزير الري السوداني التأكيد على حقوق إثيوبيا في التنمية دون إحداث ضرر بالسودان أو بمصالح شعبه.

وبحث وزير الري بحضور رئيس الجهاز الفني للموارد المائية وممثلي وزارة الخارجية، العلاقات الثنائية وآخر تطورات ملف سد النهضة، ونقل ضو البيت خلال الاجتماع للسفير الاثيوبي أن مشاركة السودان، فى جميع جولات التفاوض، تنطلق من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق يُراعي مصالح الأطراف الثلاثة.

من جانبه أكد السفير الإثيوبي في السودان يبتال أميرو على أهمية العلاقات الثنائية وضرورة تفعيلها.

كما أوضح السفير الاثيوبي تفهم بلاده لمخاوف السودان. وأبدى حرص بلاده على عدم الإضرار بالسودان بأي من عمليات الملء وتشغيل السد.

وأعرب عن أمله في استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث والوصول إلى اتفاق مرضٍ بينها؛ وامتدح الموقف الإيجابي للسودان خلال جولات التفاوض الماضية وسعيه الجاد للتوصل إلى اتفاق مرضٍ بين الأطراف الثلاثة.