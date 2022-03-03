تقارير: زعيم كوريا الشمالية يطالب جنوده للاستعداد لحرب عالمية ثالثة

وكالات:

ذكر موقع "ديلي ستار"، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، طالب جنوده بالاستعداد في حالة "اندلاع حرب عالمية ثالثة".

وقال الموقع إن "المسؤولين الكورين الشماليين تلقوا أوامر من كيم جونج أون بأن يكونوا مستعدين لتعبئة عامة للقوات في أعقاب العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا".

وقال مسؤول من شمال بيونجان، في حديث إلى إذاعة "آسيا الحرة"، إن "كل لجنة حزبية إقليمية في المقاطعة أبلغت جميع أعضاء الحزب أن حليفنا القوي روسيا في حالة حرب.. وطالبت اللجنة الحزبية الإقليمية بأن يكون الجميع جاهزين للتعبئة في جميع الأوقات".

وتلقي كوريا الشمالية اللوم على الولايات المتحدة في اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي خطوة تاريخية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قرارا يدين "العدوان الروسي على أوكرانيا" في ختام جلسة طارئة نادرة للجمعية العامة دعا إليها مجلس الأمن.

وصوتت لصالح القرار 141 دولة فيما صوتت 5 دول ضد القرار وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت.

وكان مشروع القرار بحاجة إلى ثلثي الأصوات لاعتماده.

الدول التي صوتت ضد القرار هي روسيا، سوريا، بيلاروس، أرتريا، كوريا الشمالية.

ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت العراق، الجزائر، السودان، جنوب السودان، إيران، الهند، باكستان، كوبا، الصين.

وفقا للقرار، يجوز للجمعية العامة أن تعقد "دورة استثنائية طارئة" في خلال 24 ساعة، إذا بدا أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان- ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب استخدام حق النقض من جانب عضو دائم (روسيا في هذه الحالة)- حيث يمكنها أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين.