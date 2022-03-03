وزراء الحكومة الليبية برئاسة باشاغا يؤدون اليمين الدستورية

وكالات:

يؤدي وزراء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

وأدان مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، اختطاف وزيرين من الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، محملا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية.

وقال بيان لمجلس النواب الليبي، اليوم الخميس إن "مجلس النواب يدين اختطاف وزيرين من الحكومة الجديدة وعرقلة وصول أعضاء الحكومة لجلسة أداء اليمين ويحمل حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية عن سلامة المخطوفين".