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رئيس الوفد الروسي ينفي تأجيل موعد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

04:04 م الخميس 03 مارس 2022
رئيس الوفد الروسي ينفي تأجيل موعد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي

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روسيا - (أ ش أ)

نفى رئيس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي للشؤون الثقافية، فلاديمير ميدينسكي، المعلومات المتعلقة بتأجيل المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ونقلها إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر، واصفا إياها بغير الصحيحة.

وقال ميدينسكي اليوم الخميس: "قبل الجولة الثانية من المفاوضات مع أوكرانيا، كانت هناك معلومات عن تأجيل المحادثات ونقلها إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر.. هذه المعلومات غير صحيحة ولا تتوافق مع الواقع".

ولم يستبعد ميدينسكي بدء المفاوضات خلال عدة ساعات اليوم كما كان مقررا من قبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "أوكرانيا وعدت بأن تأتي مبكرة ولكن يبدو أن هذا لن يحدث".

هذا المحتوى من

Asha
فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي روسيا أوكرانيا مفاوضات

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