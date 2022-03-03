ولي عهد السعودية يكشف رسميا عن محادثات مع إيران

وكالات:

قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إن إيران دولة جارة وليس بإمكان أي طرف التخلص من الآخر، ويجب حل الأمور والبحث عن سبل للتعايش فيما بينهما، لافتًا إلى أنه تمت مناقشات خلال أربعة أشهر.

ونقل التلفزيون السعودي عن ولي العهد قوله: "إيران دولة جارة وسيبقون جيراننا للأبد، ليس بإمكاننا التخلص منهم وليس بإمكانهم التخلص منا لذا فإنه من الأفضل أن نحل الأمور وأن نبحث عن سُبل لنتمكن من التعايش وقد قمنا خلال أربعة أشهر بمناقشات".