الغزو الروسي لأوكرانيا.. وزير الخارجية الفرنسية: القادم أسوأ

وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، الخميس، إن القادم أسوأ، وذلك في تعليق جديد له عن الحرب في أوكرانيا.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن قلقه إزاء التطورات في الحرب قائلاً: "يمكننا أن نخشى منطق حصار الذي اعتاد الروس عليه، تذكروا حلب وغروزني"، في إشارة إلى هاتين المدينتين في سوريا والشيشان اللتين تعرضتا للحصار والقصف الروسي في العقود الأخيرة.