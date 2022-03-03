أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الغزو الروسي لأوكرانيا.. وزير الخارجية الفرنسية: القادم أسوأ

02:59 م الخميس 03 مارس 2022
الغزو الروسي لأوكرانيا.. وزير الخارجية الفرنسية: القادم أسوأ

جان إيف لودريان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، الخميس، إن القادم أسوأ، وذلك في تعليق جديد له عن الحرب في أوكرانيا.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن قلقه إزاء التطورات في الحرب قائلاً: "يمكننا أن نخشى منطق حصار الذي اعتاد الروس عليه، تذكروا حلب وغروزني"، في إشارة إلى هاتين المدينتين في سوريا والشيشان اللتين تعرضتا للحصار والقصف الروسي في العقود الأخيرة.

جان ايف لودريان وزارة الخارجية الفرنسية أوكرانيا روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا