الرئيس الأوكراني: استقبلنا 16 ألف مقاتل أجنبي للدفاع عن حرية بلادنا

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي، الخميس، عن استقبال 16 ألفًا من المتطوعين الأجانب في أول مجموعة للدفاع عن حرية أوكرانيا وشعبها.

وقال زيلنيسكي، إن القوات الروسية غيرت استراتيجيتها بسبب صمود أوكرانيا ولا يحقق أي تقدم، مضيفًا أن القوات الأوكرانية تحافظ على خططها الدفاعية.

وهدد الرئيس الأوكراني، روسيا بأنها ستدفع ثمن كل أفعالها بحق أوكرانيا.