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وكالة الطاقة الذرية تدين سيطرة روسيا على محطات الطاقة النووية الأوكرانية

02:46 م الخميس 03 مارس 2022
وكالة الطاقة الذرية تدين سيطرة روسيا على محطات الطاقة النووية الأوكرانية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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فيينا - (د ب ا)

أدانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيطرة الجيش الروسي على المحطات النووية الأوكرانية.

وقال دبلوماسيون إن روسيا والصين فقط هما من صوتا ضد قرار مجلس الوكالة، في حين صوتت 26 دولة لصالح القرار، وامتنعت خمس دول عن التصويت.

وجاء في القرار أن خطر وقوع حادث نووي له تداعيات دولية ارتفع بصورة كبيرة في أعقاب الغزو الروسي.

وأضاف القرار أن أعمال روسيا في أوكرانيا "مستمرة في كونها تمثل تهديدات خطيرة ومباشرة لسلامة وأمن هذه المنشآت والأفراد".

ووفقا للوكالة، تقول موسكو إن القوات الروسية قامت بتأمين المنطقة حول محطة زابوريزهزهيا، أكبر محطة طاقة نووية في أوكرانيا.

ولذلك تخضع المحطة نفسها للسيطرة الروسية من وجهة نظر الوكالة، حتى إذا كان مازال يديرها أفراد أوكرانيون تحت إشراف كييف.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا الطاقة النووية الأوكرانية الجيش الروسي

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