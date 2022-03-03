بوتين يترأس اليوم اجتماعًا لـ"مجلس الأمن الروسي"

موسكو - (د ب أ)

صرح المتحدث باسم الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيترأس اليوم الخميس اجتماعا لـ"مجلس الأمن الروسي" القومي.

وتوقع المتحدث دميتري بيسكوف أن يتحدث بوتين خلال الاجتماع عن عدة أمور من بينها خسائر قوات بلاده في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وذكر أن كلمة بوتين الافتتاحية سيتم بثها للجمهور، وفقا لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية.