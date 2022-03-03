أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

ماكرون يتحدث مع بوتين وزيلينسكي

02:20 م الخميس 03 مارس 2022
ماكرون يتحدث مع بوتين وزيلينسكي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(دويتشه فيله)

تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددًا اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وبعدها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما أعلن الإليزيه. وهذه المحادثة مع بوتين التي استمرت ساعة ونصف الساعة بحسب الرئاسة الفرنسية، هي الثالثة بين الرئيسين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. ولم تكشف الرئاسة الفرنسية غن تفاصيل.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف القول في إيجاز صحفي: "سنكون سعداء إذا ساعدت فرنسا هذه المرة في التوصل إلى اتفاق على المبادئ المعتمدة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي العلاقات الدولية بشكل عام".

هذا المحتوى من

DW-world
إيمانويل ماكرون فلاديمير بوتين فولوديمير زيلينسكي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا