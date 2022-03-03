ماكرون يتحدث مع بوتين وزيلينسكي

(دويتشه فيله)

تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددًا اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وبعدها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما أعلن الإليزيه. وهذه المحادثة مع بوتين التي استمرت ساعة ونصف الساعة بحسب الرئاسة الفرنسية، هي الثالثة بين الرئيسين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. ولم تكشف الرئاسة الفرنسية غن تفاصيل.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف القول في إيجاز صحفي: "سنكون سعداء إذا ساعدت فرنسا هذه المرة في التوصل إلى اتفاق على المبادئ المعتمدة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي العلاقات الدولية بشكل عام".