دونيتسك: اختطاف ممثل الأمم المتحدة في خاركيف
وكالات
سلطات إقليم دونيتسك الانفصالي في أوكرانيا، تتهم من وصفتهم بـ"القوميون الأوكرانيون" باختطاف ممثل الأمم المتحدة في مدينة خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية، حسبما ذكرت "العربية".
,مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني سيطر الجيش الروسي على مدينة خيرسون الإقليمية، ويحاول الوصول إلى العاصمة كييف. وبرلين تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات، كما طالبت بتحقيق دولي في الانتهاكات الروسية.
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