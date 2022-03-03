روسيا توقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات للمركبات الفضائية

موسكو - (د ب أ)

أعلن المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روجوزين، أن مؤسسته أوقفت إمدادات محركات المركبات الفضائية إلى الولايات المتحدة، وذك ردًا على العقوبات الأمريكية.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية عنه القول: "اتخذنا اليوم قرارًا حول وقف إمدادات المحركات للمركبات الفضائية إلى الولايات المتحدة، والتي تصنعها شركة إينيرجوماش"، وهي إمدادات قال إنها كانت تجري بنشاط منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

وأضاف أن "روس كوسموس" لن تتعاون مع ألمانيا فيما يخص التجارب المشتركة في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية وستجريها بشكل مستقل.

وتابع أن الأموال التي سيتم توفيرها بفضل تقليل عدد المدراء في المصانع التابعة لـ "روس كوسموس" ستنفق على إنشاء معدات فضائية جديدة.