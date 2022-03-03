أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

روسيا توقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات للمركبات الفضائية

01:56 م الخميس 03 مارس 2022
روسيا توقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات للمركبات الفضائية

روسيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ)

أعلن المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روجوزين، أن مؤسسته أوقفت إمدادات محركات المركبات الفضائية إلى الولايات المتحدة، وذك ردًا على العقوبات الأمريكية.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية عنه القول: "اتخذنا اليوم قرارًا حول وقف إمدادات المحركات للمركبات الفضائية إلى الولايات المتحدة، والتي تصنعها شركة إينيرجوماش"، وهي إمدادات قال إنها كانت تجري بنشاط منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

وأضاف أن "روس كوسموس" لن تتعاون مع ألمانيا فيما يخص التجارب المشتركة في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية وستجريها بشكل مستقل.

وتابع أن الأموال التي سيتم توفيرها بفضل تقليل عدد المدراء في المصانع التابعة لـ "روس كوسموس" ستنفق على إنشاء معدات فضائية جديدة.

روسيا الولايات المتحدة المركبات الفضائية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا