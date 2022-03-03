لافروف: اتصال هاتفي بين بوتين وماكرون

موسكو - (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قبل قليل، بأن اتصالا هاتفيا يجري بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن لافروف القول في إيجاز صحفي: "في هذه الأثناء، أعتقد أن اتصالا هاتفيا آخر يجري بين بوتين وماكرون".

وأضاف: "سنكون سعداء إذا ساعدت فرنسا هذه المرة في التوصل إلى اتفاق على أساس المبادئ المعتمدة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي العلاقات الدولية بشكل عام".

وأجرى ماكرون العديد من المشاورات مع بوتين خلال الفترة الماضية بشأن أوكرانيا، إلا أنها لم تسفر عن نتيجة.