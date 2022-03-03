اليونيسيف: نصف الفارين من أوكرانيا من الأطفال

أوكرانيا - (أ ش أ)

وصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" جيمس إيلدر، اليوم الخميس ، فرار نحو مليون شخص من أوكرانيا خلال سبعة أيام عقب العملية العسكرية الروسية لها، بأنه يعد أمرا "غير مسبوق ولم يشاهد مثله من قبل".

وقال إيلدر - في تصريحات خاصة لقناة "سي إن إن" الأمريكية - إن نصف عدد الأشخاص الفارين كانوا من الأطفال، داعيا الدول إلى تقديم الدعم المادي من أجل مساعدة اللاجئين.

وكانت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت ارتفاع أعداد الأوكرانيين الفارين من بلادهم منذ بدء الهجوم الروسي إلى مليون شخص.