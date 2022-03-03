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واشنطن: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "حرب غير مبررة"

01:25 م الخميس 03 مارس 2022
واشنطن: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "حرب غير مبررة"

وزارة الخارجية الأمريكية

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها "حرب غير مبررة".. وقالت إن "الكرملين يشن هجوما كاملا على حرية الإعلام والحقيقة وتتزايد جهود موسكو للتضليل والتستر على الحقيقة".

وأشارت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إلى أن البرلمان الروسي يجتمع غدا في جلسة خاصة للنظر في مشروع قانون من شأنه أن يجعل التقارير "غير الرسمية" عن العملية الروسية لأوكرانيا تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

ودعت الخارجية الأمريكية الرئيس الروسي وحكومته إلى احترام الالتزامات والتعهدات الدولية لبلاده والوقف الفوري لإراقة الدماء وسحب القوات من الأراضي الأوكرانية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

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Asha
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