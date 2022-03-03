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وزير دفاع بريطانيا يحث روسيا على وقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا

01:24 م الخميس 03 مارس 2022
وزير دفاع بريطانيا يحث روسيا على وقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا

وزير الدفاع البريطاني بن والاس

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إستونيا - (أ ش أ)

حث وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، روسيا على وقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا قائلا "الوقت لم يتأخر بعد للتوقف".

وقال والاس - في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في العاصمة الاستونية تالين - "إن ما قامت به روسيا حتى الآن غير قانوني، ويعرضها للعزلة لعقود قادمة".

وأضاف "العقوبات ثقيلة، والمجتمع الدولي متحد، وحلف شمال الأطلسي يقف صفا واحدا، ولن نقبل ما يجري في أوكرانيا .. سنقف إلى جانب حكومة أوكرانيا، وقد قمنا بالفعل بدعمها بأسلحة دفاعية فتاكة، وسنواصل فعل ذلك للتأكد من أن حكومة أوكرانيا وجنودها الشجعان قادرون على صد هذا الغزو غير القانوني لبلادهم".

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Asha
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