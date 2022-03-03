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لافروف: سيكون هناك حل للوضع في أوكرانيا

01:22 م الخميس 03 مارس 2022
لافروف: سيكون هناك حل للوضع في أوكرانيا

سيرجي لافروف

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موسكو - (د ب أ)

توقع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن يتم التوصل لحل بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقال في إيجاز صحفي اليوم الخميس: "بالطبع، يمكن التوصل لحل".

ورغم الأنباء عن خلافات في الترتيب لجولة مقررة اليوم من المفاوضات مع أوكرانيا، قال لافروف :"لابد أنهم يتلقون تعليمات من واشنطن، لا أشك في هذا، فهذه دولة تعتمد على الآخرين بالكامل. ومع ذلك، من المقرر عقد محادثات."

وكانت وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلت عن المحلل السياسي البيلاروسي القريب من منظمي المفاوضات الروسية الأوكرانية يوري فوسكريسينسكي القول إن فريقا من المفاوضين الأوكرانيين يتواجد حاليا في بولندا ويرفض السفر إلى بيلاروس حيث من المفترض أن يلتقي الوفد الروسي

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