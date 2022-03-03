سلطات دونيتسك تعلن السيطرة على 37 بلدة كانت خاضعة لأوكرانيا

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك السيطرة على 37 بلدة كانت تحت سيطرة أوكرانيا.

وأشارت السلطات في دونيتسك، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - إلى أن قواتها دخلت مدينة (فونوفاغا) وذلك بالتوازي مع إعلان سلطات جمهورية لوجانسك السيطرة على 40 بلدة.

وفي ذات السياق، أعلنت سلطات جمهورية لوجانسك إصابة شخصين جراء قصف أوكراني، مشيرة إلى تعرض 4 بلدات للقصف الأوكراني الليلة الماضية.