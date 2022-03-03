رئيس بعثة أوكرانيا: نشكر الحكومة والشعب المصري على دعمنا

كتبت- هدى الشيمي:

شكر رئيس البعثة الدبلوماسية الأوكرانية بالقاهرة روسلان نيتشاي الحكومة المصرية والشعب المصري على دعمهما لبلاده التي تواجه الغزو الروسي لليوم الثامن.

قال نيتشاي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في السفارة الاوكرانية بالقاهرة بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية في مصر من بينهم إيطاليا والاتحاد الأوروبي واليونان وبريطانيا وألمانيا: "نحن نشكر مصر حكومة وشعبا على الدعم الذي يقدمونه لأوكرانيا".

ووقف الحضور دقيقة حدادا على أرواح الجنود والمدنيين الذين راحوا ضحية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وصوتت مصر لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، وقالت وزارة الخارجية- في بيان - إن هذا الموقف جاء انطلاقا من إيمان القاهرة الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

يستمر الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثامن، وبينما تسعى روسيا إلى فرض سيطرتها على بعض المناطق الاستراتيجية التي تسهل عليها مهمتها هناك، يواصل الأوكرانيون مقاومتهم، ويؤكدون انه لا مجال للعيش تحت سيطرة الروس.

وأفادت تقارير بسماع دوي انفجار في العاصمة الاوكرانية كييف، وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن القافلة العسكرية التي تتقدم نحو العاصمة لا تزال على بعد أكثر ٣٠ كيلومترًا.

وأعلن الجيش الروسي، مساء أمس الأربعاء، إنشاء ممرات إنسانية للسماح بخروج المدنيين من المدن الأوكرانية الأكثر تعرضاً للهجوم الروسي، ومن بينها ماريوبول.

وفي ماريبول، قصفت المدفعية الروسية مناطق سكنية بينها مستشفى للولادة ومدرسة ما أدى إلى إصابة 42 شخصا، وفق المجلس البلدي. ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات بين طرفي الأزمة على الحدود البولندية البيلاروسية.