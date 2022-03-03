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الدفاع الأوكرانية: مدن خاركيف وتشرنيهيف وماريوبول لا تزال تخضع لسيطرتنا

11:12 ص الخميس 03 مارس 2022
الدفاع الأوكرانية: مدن خاركيف وتشرنيهيف وماريوبول لا تزال تخضع لسيطرتنا

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أوكرانيا - (أ ش أ)

أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن مدن خاركيف وتشرنيهيف وماريوبول، لا تزال تخضع للسيطرة الأوكرانية على الرغم من القصف الروسي في الأيام الأخيرة.

وأقرت وزارة الدفاع في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الخميس بدخول بعض القوات الروسية إلى مدينة خيرسون إلا أنها أكدت أن القوات الروسية لم تتمكن من تحقيق هدفها بالاستيلاء على ماريوبول.

من جانبه، وصف عمدة مدينة ماريوبول الواقعة جنوب أوكرانيا، فاديم بويشينكو، يوم أمس بأنه "الأصعب" منذ بدء العملية العسكرية الروسية، في ظل القصف العنيف وتزايد أعداد الجرحى المدنيين في المستشفيات.

وأشاد بويشينكو بشجاعة القوات الأوكرانية التي قاومت ببسالة، وبصمود الأوكرانيين في مواجهة القصف.

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