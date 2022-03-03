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روسيا تُسلم 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة خاركيف الأوكرانية

11:08 ص الخميس 03 مارس 2022
روسيا تُسلم 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة خاركيف الأوكرانية

وزارة الدفاع الروسية

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روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تسليم 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة (خاركيف) الأوكرانية.

وقال متحدث باسم الوزارة، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عبر موقعها الرسمي:" قام العسكريون الروس بتسليم شحنة من البضائع الإنسانية من منطقة بيلجورود الروسية إلى إقليم خاركييف الواقع بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية وتم تسليم أكثر من 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مدينة فولتشانسك وبلدة كازاتشيا لوبان، الحضرية، من منطقة بيلجورود المجاورة، بناء على طلب السكان المحليين.

وأوضح المتحدث - الذي لم يعلن عن اسمه - أن الشحنة تشمل منتجات غذائية - من بين ذلك لحوم وأسماك وحلويات ومنتجات مخابز ومياه الشرب المعبأة، وأنها سُلمت كاملة إلى البلدات الحدودية لمساعدة النساء والأطفال وكبار السن من السكان، مشيرا إلى تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الهدف من العملية العسكرية الروسية هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف منذ ثماني سنوات".

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Asha
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