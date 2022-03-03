أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في "جرائم حرب" روسية محتملة في أوكرانيا

06:57 ص الخميس 03 مارس 2022
الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في "جرائم حرب" روسية محتملة في أوكرانيا

المحكمة الجنائية الدولية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أمستردام - (د ب أ):

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان مساء الأربعاء إن المحكمة في لاهاي بدأت تحقيقا في جرائم حرب محتملة ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.

وأعلن خان في بيان: "لقد أخطرت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية قبل لحظات بقراري المضي فورا في إجراء تحقيقات نشطة في الوضع (في أوكرانيا). وقد بدأ عملنا فى جمع الأدلة الآن".

وأضاف أن التحقيق بدأ بعد إحالات من 39 دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وجورجيا.

وكان خان أعلن ، الاثنين، اعتزامه فتح تحقيق ، قائلا إنه "مقتنع بأن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم الحرب المزعومة وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في أوكرانيا" في الأحداث التي سبقت الغزو الروسي في الأسبوع الماضي.

وكانت المحكمة قد حققت بالفعل في حوادث تتعلق بحملة "قمع" المتظاهرين المؤيدين لأوروبا في كييف في 2013-2014، فضلا عن "الاحتلال" الروسي لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

وذكر المدعي العام أن أوكرانيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن البلاد قبلت اختصاص المحكمة في محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على أراضيها. ولا تعترف روسيا بالمحكمة.

المحكمة الدولية اوكرانيا روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا