أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

مسؤول أوكراني: تضرر إمدادات الطاقة والمياه في مدينة ماريوبول جراء القصف الروسي

07:53 ص الخميس 03 مارس 2022
مسؤول أوكراني: تضرر إمدادات الطاقة والمياه في مدينة ماريوبول جراء القصف الروسي

قصف على وسط دونيتسك وبوروشنكو يعد بتسليح الجيش في

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف - (د ب أ):

قال رئيس بلدية مدينة ماريوبول الساحلية جنوب أوكرانيا، فاديم بويتشينكو الأربعاء إن إمدادات الطاقة والمياه في المدينة تضررت بشدة جراء غارات جوية روسية.

وأشار بويتشينكو في تصريحات لوكالة الأنباء الأوكرانية (يونيام) إن يوم الأربعاء هو الأصعب في الأيام السبعة للحرب حتى الآن، مشيرا إلى أن الكثيرين في المدينة التي يصل عدد سكانها إلى 440 ألف نسمة ليس لديهم حاليا مياه جارية أو تدفئة أو كهرباء.

وأضاف: " (الخميس) ستبدأ مرافقنا العامة في استعادة البنية التحتية الحيوية".

وذكرت السلطات أن أكثر من 130 شخصا أصيبوا في غارات جوية في ماريوبول. وتلقي أوكرانيا باللوم على روسيا في ذلك. ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

اوكرانيا قصف المياه

الخبر التالى:

وسائل إعلام أوكرانية: دوي 4 انفجارات على الأقل في كييف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا