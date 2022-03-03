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الأمم المتحدة: مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن

08:51 ص الخميس 03 مارس 2022
الأمم المتحدة: مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن

الفارين من أوكرانيا

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جنيف - (د ب أ):

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي على البلاد يوم الخميس الماضي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي عبر تويتر : "في سبعة أيام فقط ، شهدنا نزوح مليون لاجئ من أوكرانيا إلى الدول المجاورة".

وأضاف : "بالنسبة للعديد من الملايين ، داخل أوكرانيا ، حان وقت إسكات البنادق ، حتى يتسنى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ الحياة".

الفارين من اوكرانيا الامم المتحدة روسيا

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