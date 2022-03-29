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برلمان التشيك يمدد حالة الطوارئ بسبب اللاجئين الأوكرانيين

11:33 م الثلاثاء 29 مارس 2022
برلمان التشيك يمدد حالة الطوارئ بسبب اللاجئين الأوكرانيين

البرلمان التشيكي

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براغ - (د ب أ)

وافق البرلمان التشيكي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لنهاية مايو، فيما يستمر توافد اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا بأعداد كبيرة.

ووصل حتى الآن 300 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى التشيك، نحو نصفهم من الأطفال.

ووافق 82 عضوا بالبرلمان على التمديد اليوم الثلاثاء بينما رفضه 62 نائبا.

وأعلن رئيس الوزراء بيتر فيالا حالة الطوارئ في بداية مارس حيث منح الحكومة المزيد من سلطات اتخاذ القرار وأتاح تحسين التنسيق في توزيع المساعدات.

وقال وزير الداخلية فيت راكوشان: "نعلم جميعا أننا سنصل قريبا إلى سقف إمكانياتنا، وأقول صراحة أننا سنحتاج آنذاك إلى مساعدة من الدول الأخرى".

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