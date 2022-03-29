زيلنيسكي: المحادثات مع روسيا "إيجابية" ونريد نتائج ملموسة

وكالات

وصف الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، الثلاثاء، المحادثات الروسية الأوكرانية التي جرت في تركيا بأنها "إيجابية" داعيًا إلى وجود نتائج ملموسة لتلك المفاوضات، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال زيلنيسكي، تعليقًا على رفع العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، إنه لا حديث عن رفع العقوبات المفروضة على روسيا قبل انتهاء الحرب، وأن رفع العقوبات ستتضح ملامح عند انتهاء الحرب.

وأوضح أن أوكرانيا لا تنوي تخفيف جهودها العسكرية الحالية.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، عضو الوفد الروسي المفاوض في جولة المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، قال في وقت سابق اليوم، إن موسكو اتخذت قرارا يقضي بـ "تخفيف حدة العمليات العسكرية" في مدينتي كييف وتشيرنيهيف .

وأضاف فومين، بعد جولة مفاوضات جمعت الطرفين يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أسبوعين في مدينة اسطنبول، أن الخطوة الروسية تهدف إلى "تعزيز اجراءات الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المفاوضات".

كما وصف الوفد الأوكراني المحادثات بأنها "إيجابية وبناءة"، مضيفا أن ثمة تقدم أحرزه الطرفان في بعض القضايا، مؤكدا التزام كييف بالحياد و"عدم الانضمام إلى الناتو والتعهد بأن تكون القواعد العسكرية في أوكرانيا خالية من أي وجود أجنبي".