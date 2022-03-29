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مصدرو الحبوب في روسيا يطالبون البنك المركزي بحل مشكلة العملات الأجنبية

10:28 م الثلاثاء 29 مارس 2022
مصدرو الحبوب في روسيا يطالبون البنك المركزي بحل مشكلة العملات الأجنبية

البنك المركزي الروسي

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موسكو - (د ب أ)

طالب مصدرو الحبوب في روسيا البنك المركزي الروسي بمساعدتهم في التعامل مع مشكلة حصولهم على قيمة صادراتهم بالعملات الأجنبية.

وأشارت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إلى أن اتحاد مصدري الحبوب الروسي وجه خطابا إلى البنك المركزي بشأن هذه المشكلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدرين القول إن البنوك الأجنبية لن ترسل الأموال الخاصة بها إلى البنوك الروسية حتى لو لم تكن هذه البنوك خاضعة للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

كما يواجه مصدرو الحبوب الروس خسائر عند سداد قروضهم بالعملات الأجنبية لأنهم ملزمون بدفع 80% من إيراداتهم بالعملات الأجنبية إلى الدولة.

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