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الإليزيه: بوتين يعد ماكرون بالرد في عقد هدنة بسبب الوضع في ماريوبول

09:14 م الثلاثاء 29 مارس 2022
الإليزيه: بوتين يعد ماكرون بالرد في عقد هدنة بسبب الوضع في ماريوبول

قصر الإليزيه

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باريس - (د ب أ)

أعلن قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء أن وضع القيام بمهمة إجلاء من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة لا يزال مفتوحا بعد محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الإليزيه إن ماكرون أكد في حديثه مع بوتين على ضرورة عقد هدنة من أجل تقديم إمدادات للسكان وإجلائهم، وأضاف أن بوتين استمع لماكرون ووعده بالتفكير في المقترح والرد عليه.

وتسعى فرنسا إلى القيام بهذه المهمة الإغاثية بالتعاون مع تركيا واليونان تحت رعاية الأمم المتحدة، وقال الإليزيه إن ماكرون طالب الجانب الروسي بأن يضمن أن يتمكن المدنيون من مغادرة المدينة في أي جهة يرغبونها، وأن يضمن الوصول الآمن دون عوائق لإمدادات المساعدات.

وأضاف الإليزيه أن المدينة المحاصرة من قبل قوات روسية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تعاني نقصا في المياه والغذاء والأدوية، وتابع الادعاء أن ماكرون طالب باحترام القانون الإنساني، وقال إنه ينتظر الرد الروسي.

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