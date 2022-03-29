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محكمة أوروبية: مؤسسات الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لهجمات إلكترونية

07:57 م الثلاثاء 29 مارس 2022
محكمة أوروبية: مؤسسات الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لهجمات إلكترونية

المحكمة-الاوروبية

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بروكسل - (د ب أ)

حذرت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات اليوم الثلاثاء من إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي يتعين عليها أن تعزز دفاعاتها في مواجهة هجمات إلكترونية.

وقالت المحكمة في بيان إن الخطر هو أنه "بما أن كيانات الاتحاد الأوروبي مترابطة بقوة، فإن نقطة ضعف أي منها يمكن أن يعرض كيانات أخرى لتهديدات أمنية".

وقالت المحكمة في تقرير خاص إن عدد الهجمات الإلكترونية على مؤسسات الاتحاد الأوروبي في عام 2021 كانت أكبر 10 مرات من عدد الهجمات الإلكترونية المسجلة في عام 2018. ووجد التقرير أن الأشخاص الذين يعملون من المنزل ساعدوا على زيادة التعرض لهجمات إلكترونية.

ووجد مراجعو الحسابات أن التدريب على الأمن الإلكتروني لا يتم تقديمه بشكل تلقائي من جانب كيانات الاتحاد الأوروبي وأن طرق التعامل مع الأمن الإلكتروني تتنوع في المؤسسات المختلفة بالإضافة إلى أن بعض المنظمات لا تستثمر ما يكفي من الأموال في دفاعاتها ضد الهجمات الإلكترونية.

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