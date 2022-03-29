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"سي إن إن": القوات الأمريكية تدرب نظيرتها الأوكرانية على أسلحة جديدة في بولندا

06:55 م الثلاثاء 29 مارس 2022
"سي إن إن": القوات الأمريكية تدرب نظيرتها الأوكرانية على أسلحة جديدة في بولندا

القوات الاوكرانية

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وكالات

كشفت "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تقوم بتدريب الأوكرانيين على أسلحة جديدة قدمها الغرب لكييف خلال الفترة الماضية.

وقالت مصادر وصفتها شبكة "سي إن إن" بالمطلعة، أن القوات الأمريكية تقدم بعض التعليمات للأوكرانيين في قاعدة عسكرية في بولندا، وذكرت المصادر أن ما تقدمه القوات الأمريكية للأوكرانيين في بولندا لا يرقى إلى مستوى التدريب الرسمي.

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