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الدنمارك تعلن استعدادها لإرسال مئات الجنود إلى منطقة البلطيق

06:55 م الثلاثاء 29 مارس 2022
الدنمارك تعلن استعدادها لإرسال مئات الجنود إلى منطقة البلطيق

الحكومة الدنماركية

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كوبنهاجن - (د ب أ)

عرضت الحكومة الدنماركية إرسال مئات الجنود إلى منطقة البلطيق.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في كوبنهاجن اليوم الثلاثاء إنه في حال طلب حلف شمال الأطلسي (ناتو) هذا رسميا، فإن بلادها على استعداد لإرسال كتيبة مقاتلة تضم نحو 800 جندي إلى دول البلطيق الأعضاء في حلف الناتو، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وأضافت فريدريكسن أن للدنمارك بالفعل تواجدا ملحوظا في هذه الدول وأنها مستعدة لفعل المزيد.

يذكر أن إرسال الكتيبة المقاتلة الموجودة حاليا في مدينة سلاجيلزه، يستلزم تقديم طلب رسمي من الناتو بالإضافة إلى موافقة البرلمان الدنماركي.

وتعتزم فريدريكسن القيام بزيارة غدا الأربعاء وبعد غد الخميس إلى منطقة البلطيق وسيرافقها زعماء أحزاب دنماركية أخرى.

وتشارك الدنمارك بأكثر من 200 جندي وطائرات مقاتلة طراز إف-16 في قوة الناتو الموجودة في دول البلطيق.

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